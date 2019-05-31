«هيونداي» تعتزم إطلاق شركة لخدمات النقل الذكي في روسيا

المصدر: سيئول- د ب أ

أعلنت «هيونداي موتور» أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية اعتزامها إطلاق شركة لخدمات النقل الذكي في روسيا خلال 2019، ضمن خطتها لتنويع مجالات نشاطها في عالم السيارات.

وأشارت وكالة يونهاب إلى أن «هيونداي» وقعت الأربعاء اتفاق شراكة مع مجلس مؤسسة «سكولكوفو» في روسيا لإنشاء الشركة. وذكرت «هيونداي» أن الشركة الجديدة ستحمل اسم «هيونداي موبيليتي لاب»، وستساعد في الشركة في التوسع في سوق النقل الروسية، ولم تكشف الشركة عن قيمة استثمارات المشروع الجديد.

من ناحيته قال «فيكتور فيكسلبرج» رئيس مجلس إدارة مؤسسة «سكولوفو» في بيان إن «هيونداي علامة مهمة بالنسبة لنا. بتوقيع هذا الاتفاق، نؤكد استعدادنا واهتمامنا بالتعاون الفعال مع شركة كبرى في صناعة السيارات. شراكة سكولكوفو ستتيح لشركة هيونداي موبيليتي لاب ظروفاً فريدة لتطوير أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات».