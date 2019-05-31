«جاكوار لاند روڤر» تخطط للتوسع في المنطقة

تخطط «جاكوار لاند روڤر» للتوسع في المنطقة بعد أن سجلت زيادة باهرة في المبيعات السنوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنسبة لعلامتيها التجاريتين في السنة 2018 /‏‏ 2019، مقارنة بنتائج السنة المالية 2017 /‏‏ 2018.

وارتفعت مبيعات جاكوار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير وصل إلى 46%، فيما حققت لاند روڤر نمواً 13% على أساس سنوي.

وفي الإمارات، سجلت جاكوار نمواً بنسبة 33% على أساس سنوي، فيما شهدت لاند روڤر ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 25%، ما يجعل من الإمارات مكاناً ملائماً لإطلاق سيارات الشركة المقبلة. وقال روب بريستون، مدير مبيعات «جاكوار لاند روڤر» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نحن متحمسون للاحتفال بعام مثمر لشركة جاكوار لاند روڤر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». دبي - البيان