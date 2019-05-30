انتخاب مجلس إدارة «مجموعة عمل وكلاء السيارات» في دبي

المصدر: دبي- البيان

انتخبت «مجموعة عمل وكلاء السيارات» في دبي، التي شكلت تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً، أعضاء مجلس إدارتها الجديد، الذي سيضطلع بمسؤوليات توحيد أصوات وكلاء السيارات وخدمة أهدافهم ومصالحهم ونشاطاتهم المهنية.

وتم انتخاب ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني للسيارات، رئيساً لمجموعة عمل وكلاء السيارات في دبي، في حين ضم مجلس إدارة المجموعة فادي حمادة، المستشار القانوني العام لمجموعة الفطيم، نائباً لرئيس مجموعة العمل، وإيفو كابيتزكي، مدير عام مشاريع قرقاش، أميناً عاماً للمجموعة، وعثمان عبدالمنعم، المدير العام لـ«إيه جي إم سي»، أمين صندوق المجموعة، في حين ضمت عضوية مجلس إدارة المجموعة سليمان الزبن، المدير العام لهيونداي، وأكسل دراير، الرئيس التنفيذي لشركة كلداري للسيارات، ووليد السيد، مدير عام الكندي للسيارات.

وجاء تأسيس مجموعة عمل وكلاء السيارات بهدف توحيد أصوات وكلاء السيارات، وتعزيز تواصلهم مع الهيئات الحكومية المعنية في ما يختص بالتشريعات والمبادرات، التي تخدم نشاطاتهم المؤسسية، وتوفر لهم قيمة مضافة في سوق العمل.

وتلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً هاماً في تعزيز ودعم مسيرة النمو الاقتصادي في دبي، حيث تعتبر مكوناً أساسياً لمجتمع الأعمال، وتسهم في الدفع بالحركة التجارية والاستثمارية في الإمارة، من خلال الاستثمار في القدرات والإمكانات والخبرات لتعزيز الميزة التنافسية.

وتضم مجموعة الأعمال في عضويتها مجموعة عبدالواحد الرستماني للسيارات والكندي للسيارات، ومجموعة الفطيم، وشركة كلداري إخوان، والنابودة للسيارات، ومشاريع قرقاش، وشركة الحبتور للسيارات والطاير للسيارات، وكلداري للسيارات، وهيونداي و«إيه جي إم سي» ومجموعة النابودة للمشاريع والاتحاد للسيارات بالإضافة إلى كيا موتورز.