«إم جي موتور» تطرح مبادرات لتعزيز رضا العملاء في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة «إم جي موتور» 3 مبادرات جديدة في الشرق الأوسط هذا العام مع سعي العلامة التجارية للسيارات إلى تعزيز شعبيتها في مختلف أنحاء المنطقة.

وضمن هذا الإطار، تم إطلاق نظام إلكتروني جديد لقطع الغيار عبر الإنترنت، ومبادرة تحفيزية للعملاء الذين يجلبون عملاء جدداً إلى الشركة، وحملة مجانية لصيانة/‏استبدال المركبات، وجميع هذه المبادرات مصمَّمة لزيادة الوعي حول العلامة التجارية، بينما في الوقت ذاته الإسهام في رفع مستويات رضى العملاء.

سجّل مؤشّر خدمة العملاء لدى العلامة التجارية في فبراير نسبة 90 %، مع ارتفاع كبير عن مستوى العام 2018 والذي بلغ 73 %. وبهدف منح المزيد من راحة البال، تأتي جميع مركبات «إم جي» الجديدة مع ضمان لمدّة ست سنوات/‏200,000 كيلومتر، بينما تتوفر أيضاً خدمة استلام وتوصيل المركبة من وإلى مكان تواجد العميل في كل أسواق مجلس التعاون الخليجي فيما يخصّ مواعيد خدمة الصيانة الدورية.

وهناك نظام عبر الإنترنت خاص بقطع الغيار تم إطلاقه في المنطقة مؤخراً، ويتميز بكونه يسهّل إدارة طلبات قطع الغيار في مختلف أنحاء مجلس التعاون الخليجي، مما يجعل كامل العملية أكثر فاعلية، بحيث يستفيد منها العميل النهائي. وتسمح المنصّة الإلكترونية للموزّعين وضع الطلبيات ومتابعة الشحنات بشكل أفضل.