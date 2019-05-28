دبي وجهة عشاق السيارات الخارقة

المصدر: دبي - سيد صالح

وصف موقع «أوتوموبايل فاناتيكس» الشبكي دبي بأنها قبلة عشاق السيارات ذات الإمكانيات الفائقة في منطقة الشرق الأوسط. ونشر الموقع المتخصص في شؤون السيارات تقريراً خاصاً عن سوق السيارات فائقة الإمكانيات في دبي. وذكر التقرير أن دبي تعتبر بصفة مطلقة واحدة من أفضل الأماكن لمن يرغب برؤية السيارات الأكثر تقدماً وحداثة على مستوى العالم.

كما وصف التقرير دبي بأنها مدينة تحب السيارات، وأضاف أن دبي صُنِعَت من أجل عشاق السيارات. وأوضح التقرير أن دبي تتسابق من أجل اعتلاء قمة المدن العالمية التي تشتهر بالسيارات الفائقة والفاخرة.

وأفاد بأن المدن التي تنافس دبي على هذه المكانة هي لندن ونيويورك وميامي ولوس أنجليس وموناكو. وأضاف التقرير أن مشاهدة السيارات الفائقة الإمكانيات والتي تعد فخر صناعة السيارات الإيطالية، مثل «لامبورغيني»، و«باغاني» و«بينينفارينا»، في شوارع دبي، يعتبر أمراً مألوفاً ومنظراً اعتادته الأعين.