«أوتوترست» تعتمد نظام غسيل السيارات دون ماء

المصدر: دبي - البيان

تعتمد «أوتوترست»، وحدة بيع السيارات المستعملة المعتمدة متعددة العلامات التجارية التابعة لمجموعة عبد الواحد الرستماني، أعلى معايير الجودة في العناية بجميع سياراتها المعروضة عبر غسلها بدون ماء يومياً وفحصها بشكل دقيق وشامل لضمان تزويد العملاء بسيارات موثوقة تلبي تطلعاتهم.

ويندرج اعتماد «أوتوترست» لنظام غسيل السيارات دون ماء في إطار دعمها لرؤية دولة الإمارات في مجال التنمية المستدامة، حيث يستهلك النظام الجديد 50 ميللي لتر فقط من منتجات غسيل السيارات الخالية من الماء والصديقة للبيئة مقارنةً مع 40 لتراً من الماء في عملية الغسيل التقليدية. ويستغرق غسيل السيارات بدون ماء بين 10 - 15 دقيقة للسيارة الواحدة مع مراعاة معايير الجودة المعتمدة.

وتتماشى هذه الخطوة مع مساعي الإمارات ودبي تحديداً لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، حيث قدّرت هيئة كهرباء ومياه دبي مؤخراً إجمالي حجم الوفورات التي حققتها دبي بفضل اعتماد تدابير الحفاظ على المياه والكهرباء بـ1.2 مليار درهم خلال العقد الماضي. كما أشارت الهيئة إلى أن القطاع التجاري سجل انخفاضاً في استهلاك المياه بنسبة 28% خلال تلك الفترة أيضاً. ويضمن نظام غسيل السيارات دون ماء حماية السيارات المعروضة في صالات «أوتوترست» مع تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك المياه؛ .