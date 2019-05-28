«الاقتصاد»: حملتا استدعاء لـ«لينكون» و«لكزس»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، بدء حملتي استدعاء لدواعي السلامة لعدد من سيارات لينكون كونتيننتال ولكزس مع وكلائهما في الدولة لعيوب فنية، مشددة على أن أي إصلاحات مرتبطة بهذه العيوب ستكون مجانية.

وتشمل الحملة الأولى التي أطلقتها الوزارة مع شركة الطاير للسيارات الوكيل المحلي المستورد لسيارات لينكون في الدولة وشركة بريميير موتورز الوكيل الرسمي لسيارات لينكون في أبوظبي، نحو 226 سيارة لينكون كونتيننتال موديل 2017-2019 المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

استبدال مزلاج الباب

وأشارت الوزارة في تقرير، أمس، إلى أن الحملة تستهدف استبدال مزلاج الباب، حيث إنه في بعض السيارات المشمولة قد لا يعمل محرك المزلاج الإلكتروني للباب، ما قد يتسبب في عدم غلق الباب بالكامل، ولهذا قد تظهر علامة تحذيرية بلوحة العدادات على شكل باب لم يغلق بالكامل، وفي بعض الحالات قد يتمكن العميل من غلق الباب مع عدم غلق المزلاج بشكل كامل وبالتالي تظل العلامة التحذيرية مضاءة في لوحة العدادات، وحال عدم غلق المزلاج بشكل كامل قد يتسبب ذلك في احتمالية فتح الباب أثناء القيادة ما يزيد من المخاطر.

ولفتت الوزارة إلى أن شركتي الطاير وبريميير ستبادران بالاتصال بالعملاء المعنيين لإحضار سياراتهم لإجراء الإصلاحات اللازمة، بمجرد توفر قطع الغيار مجاناً.

158 لكزس

وشملت حملة الاستدعاء الثانية 158 سيارة لكزس إل أس 500 موديل 2017- 2018، وذلك بالتعاون مع شركة الفطيم للسيارات الوكيل المحلي المستورد لسيارات تويوتا لكزس في الدولة. وأرجعت الوزارة، في تقرير لها الاستدعاء إلى أنه تم تجهيز هذه المركبات المشمولة بهذه الحملة بإطارات ذات نظام سير مع فراغ الإطار من الهواء ومزودة بطبقة جانبية للتقوية داخل الإطار، حيث يحتمل أن يحدث تشقق في طبقة التعزيز الجانبية عند عملية دمج هذه الطبقة مع الإطار من قبل مورد معين.

ونوه التقرير بأن هذا التشقق يمكن أن يتسع بمرور الوقت مؤدياً إلى صوت غير طبيعي أو اهتزاز، بالإضافة إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الإطار في ظل ظروف قيادة معينة مثل القيادة على الطرق السريعة وضغط الهواء المنخفض في الإطار.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن شركة الفطيم ستبادر بالاتصال بعملائها الذين يملكون السيارات المذكورة لإبلاغهم بالحملة، وإحضار سياراتهم بمجرد توفر قطع الغيار، وذلك التزاماً بمعايير جودة خدمات ما بعد البيع، مؤكدة أن عمليات الإصلاح ستتم بشكل مجاني بدون تحميل المستهلكين أية تكاليف.