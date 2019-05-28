سهما «فيات كرايسلر» و«رينو» يقفزان 15%

المصدر: Ⅶ لندن- وكالات

تصدرت أسهم شركتي «فيات كرايسلر» و«رينو»، مؤشر ستوكس 600، لترتفع أسهم كل شركة 15% على حدة. بعد الاقتراح المقدم من شركة «فيات كرايسلر» بتنفيذ صفقة اندماج مع شركة تصنيع السيارات «رينو»، بهدف تأسيس مجموعة تصنيع سيارات عالمية.وستكون الأعمال المدمجة مقسمة إلى 50% لمساهمي كل شركة على أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة مستقلين.

وأضاف أن صفقة الاندماج، ستؤسس ثالث أكبر مصنع معدات أصلي في العالم، بمبيعات تصل إلى 8.7 ملايين سيارة.

وتبلغ الإيرادات السنوية المجمعة للشركتين 190.5 مليار دولار، إلى جانب صافي أرباح بقيمة 8 مليارات يورو. ودفع الاندماج المحتمل، أسهم السيارات الأوروبية للارتفاع، وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المئة.

وزاد مؤشر قطاع السيارات 2.5 في المئة، متفوقاً على بقية القطاعات.