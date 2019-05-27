«تويوتا» تبني أول مصنع تجميع في ميانمار

المصدر: طوكيو - د ب أ

ذكرت صحيفة نيكاي اليابانية أن «تويوتا موتور» ستعلن الشهر الجاري أنها ستبني مصنعاً لتجميع شاحنات صغيرة «بيك آب» في منطقة ثيلاوا الاقتصادية الخاصة خارج يانجون.

وأشارت الصحيفة إلى أن «تويوتا» ستستثمر مليارات من الين الياباني في المصنع، بهدف إنتاج عدة آلاف من المركبات سنوياً باستخدام قطع الغيار المستوردة.

وقالت الصحيفة إن شركة صناعة السيارات اليابانية تسعى للاستفادة من سوق السيارات الجديدة الآخذ في الاتساع والاستجابة لسياسات حكومة ميانمار التي تشجع على الإنتاج المحلي.

وأشارت نيكاي إلى أن حصة شركة تويوتا من سوق السيارات في ميانمار تصل إلى ما بين 60 إلى 70% عندما يتم احتساب سوق السيارات المستعملة أيضا، لكنها تحتل المرتبة الثانية بعد سوزوكي موتور في مبيعات السيارات الجديدة.