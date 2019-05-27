شراكة جديدة بين «فيات كرايسلر» و«رينو» تفتح الطريق إلى الاندماج

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

تزايدت التكهنات بشأن إعلان مجموعة «فيات كرايسلر» الإيطالية الأمريكية لصناعة السيارات عن إبرام شراكة مع نظيرتها الفرنسية «رينو» اليوم، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ».

وأفادت الوكالة بأن الشراكة المنتظرة ستفتح الطريق أمام «فيات كرايسلر» للانضمام في مرحلة لاحقة إلى التحالف المبرم بين «رينو» وشركة «نيسان موتورز» اليابانية منذ عام 1999، مضيفة إن الصفقة قد تتضمن تبادلاً للأسهم.

وأوضحت أن الشراكة تهدف إلى مواجهة تغيرات هائلة تعصف بصناعة السيارات العالمية، وتفرض ضغوطاً عنيفة على كبريات الشركات العالمية المصنعة للسيارات لتكثيف جهودها الجماعية وتعزيز استثماراتها بُغيَة تطوير تقنيات جديدة كالسيارات ذاتية القيادة والمحركات الكهربائية، وخاصة في ظل تراجع مبيعات السيارات في الأسواق الرئيسة كالصين، الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضافت إن «فيات كرايسلر» كانت تبحث منذ شهور عن شريك، وخاضت مباحثات في هذا الشأن مع «رينو»، وأيضاً مع «مجموعة بي إس أيه» الفرنسية، مالكة شركتي «بيجو» و«ستروين».

وتهدف «رينو» من وراء هذه الشراكة إلى إعادة القوة لتحالفها مع «نيسان موتورز» والذي اهتز كثيراً بعد توقيف كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق للأخيرة، في نوفمبر الماضي، على خلفية اتهامات بالفساد.

وكانت صحيفة «فاينينشيال تايمز» البريطانية نشرت أول أمس أن مباحثات الشراكة بين الجانبين قد بلغت مرحلة متقدمة.

وقال مايك مانلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فيات كرايسلر» في وقت سابق: «إذا كانت هناك ثمة شراكة، اندماج أو علاقة من شأنها أن تجعلنا أقوى، فأنا مستعد تماماً لبحثها».