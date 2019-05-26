نظام لجعل السيارات ذاتية القيادة تفكر مثل الإنسان

المصدر: نيويورك- وكالات

طور باحثون في معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا نظاماً يستخدم خرائط بسيطة وبيانات مرئية لتمكين السيارات بدون سائق من التنقل في الطرق ببيئات جديدة ومعقدة، في محاولة منهم لدمج التفكير المنطقي للإنسان في المركبات ذاتية القيادة.

ويتمتع النظام، على غرار السائقين من البشر، بالقدرة على اكتشاف أي عدم تطابق بين خريطته وتضاريس الطريق، وتحديد ما إذا كان موضعه أو مستشعراته أو موقعه غير صحيح، وذلك لتصحيح مسار السيارة، فيما قال باحثون: إن نظام التحكم المستقل يتعلم الأنماط التوجيهية للسائقين البشر أثناء تنقلهم في الطرق بمنطقة صغيرة، باستخدام البيانات فقط من خلاصات كاميرات الفيديو ونظام خريطة عالمي بسيط يشبه نظام تحديد المواقع.