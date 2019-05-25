«سوناتا هايبرد 2019» أيقونة جديدة من هيونداي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة «جمعة الماجد» النسخة الجديدة من «سوناتا هايبرد 2019» في أسواق الإمارات، والتي تعتبر أيقونة جديدة من الصانع الكوري بلمسة جمالية مميزة وأنيقة، كما أنها تعتبر في الوقت ذاته صديقة للبيئة.

وقال محمد علي، مدير التسويق في مجموعة جمعة الماجد: «تظهر سوناتا الجديدة بكل طرازاتها من الخارج بشكل وتصميم رياضيين مع المقدمة التي أصبحت شبيهة جداً بمقدمتي طرازي إيلاتنرا وأكسنت، خصوصاً بشكل المصابيح التي تعمل على الليد بتقنية ضوء النهار وطولية الشكل وشبكة التهوية الأمامية.

ومن الجوانب أصبحت الخطوط أكثر انحناءً وعصرية وخصوصاً على الجوانب، بالإضافة إلى العجلات الرياضية الجديدة بقياس 17 أو 18 بوصة والمصابيح الخلفية الفريدة الموصولة بالمصابيح المحيطة بلوحة الأرقام».

وأضاف أن «سوناتا هايبرد» أي النسخة التي تتميز بمحرك بنزيني أساساً مدعوم بمحرك كهربائي داعم تأتي بمحرك مؤلف من 4 إسطوانات بسعة 2.0 ليتر بقوة 154 حصاناً ومحرك كهربائي بقوة 51 حصاناً، والقوة مجتمعة تصل إلى 192 حصاناً.

مع معدل استهلاك للوقود 17.8 كلم بالليتر الواحد. وعلبة التروس تأتي مؤلفة من 6 سرعات أوتوماتيكية. وتستطيع سوناتا هايبرد الوصول إلى سرعة 120 كلم بالساعة على الطاقة الكهربائية فقط، وتستطيع السير مع خزان وقود ممتلئ وبطارية مشحونة مسافة 1046 كلم.

أما «سوناتا بلاغ ان هايبرد» فتأتي مع بطارية أقوى مصنوعة من الليثيوم أيون بقوة 9.8 كيلو واط ساعة وتستطيع السير على الطاقة الكهربائية فقط مسافة 43 كلم. والمقصورة الداخلية فنجدها مدعومة بنظام التبريد الجديد ونظام الاستماع الصوتي عالي الجودة، بالإضافة إلى شاشة بقياس 7 بوصات أو 8 بوصات اختيارياً تعمل باللمس وعجلة قيادة جديدة مسطحة القاع ومخارج «يو إس بي».

وتوقع مدير التسويق في مجموعة «جمعة الماجد» انتعاشاً كبيراً في قطاع السيارات بدولة الإمارات خلال العامين الجاري والمقبل، حيث تعتبر الدولة من الأسواق المهمة والرئيسية لعمالقة السيارات على مستوى العالم.