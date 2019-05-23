المسعود تتوقع نمو مبيعاتها من السيارات 10 % في رمضان

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

توقع عرفان تانسل الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات»، وكيل العلامات التجارية رينو ونيسان وإنفينيتي في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، أن تحقق الشركة زيادة في مبيعاتها من السيارات بالسوق المحلي بنسبة 10% خلال شهر رمضان الجاري مقارنة بالمبيعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف تانسل، في تصريحات للصحفيين أمس على هامش افتتاح متجر رينو الجديد ضمن منطقة السفارات في العاصمة أبوظبي، إن المسعود للسيارات، حققت نمواً كبيراً في مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت مبيعات سيارات رينو بنسبة 141% ونيسان 43% وإنفينيتي 66%.

وأوضح تانسل أن مبيعات سوق السيارات المستعملة المعتمدة الخاص بالمسعود شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة ذاتها بنسبة وصلت إلى 170% مما يعد مؤشراً إيجابياً على استمرار النمو حتى نهاية العام.

انتعاش

ولفت إلى أن سوق السيارات المستعملة في دولة الإمارات يشهد انتعاشاً ملحوظاً، وذلك في ظل تنامي الطلب على السيارات المستعملة، لا سيّما تلك التي تتمتع بكفالة أو ضمان أو التي لم تقطع معدل الـ 100000 كيلومتر أو التي لم يمض على إنتاجها فترة زمنية تقل عن عام أو عامين.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات»، أن الشركة تستحوذ على حصة سوقية بنسبة 22% من إجمال سوق السيارات في أبوظبي والعين، ممثلة في علاماتها التجارية الثلاث، رينو ونيسان وإنفينيتي.

توسع

وحول الخطط التوسعية للمسعود للسيارات خلال عام 2019، ذكر انه لا يوجد خطط توسعية لرينو هذا العام بخلاف افتتاح المتجر الجديد، كما أن الشركة أطلقت في العام الماضي صالة عرض مخصصة لسيارات رينو المستعملة المعتمدة بمنطقة المصفح في العام الماضي.

من جانبه، قال كايل جيلام، مدير المبيعات والتسويق في شركة «المسعود للسيارات»، إن المتجر الذي جرى افتتاحه أمس يعتبر الأول من نوعه في أبوظبي، وهو مصمم لتقديم أرقى الخدمات بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مما يعزز راحة ورضا العملاء. وأضاف أنه تم الكشف خلال الافتتاح عن سيارة رينو الجديدة «ميجان آر إس» التي تم تصميم الجيل الثالث منها لتوفير قيادة جيدة على مختلف الطرق والمسارات، لتصبح مثالاً ومعياراً ضمن فئة السيارات العائلية المدمجة.

أعمال

وقال مروان هيدموس، المدير العام لشركة رينو الشرق الأوسط، إن المسعود للسيارات بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز أعمال رينو في أبوظبي. وعزز هذا الالتزام افتتاح صالة العرض المتقدمة والمطابقة لأحدث معايير رينو الحديثة والمبتكرة. وأضاف أن رينو حققت نمواً لافت في المبيعات بنسبة 31% في العام 2018. فيما نتطلع بثقة حيال المستقبل ونسعى لتسليط الضوء على مكانة رينو بشكل أكبر في السوق المحلي.