«هيونداي» تطلق من دبي طرازين جديدين لأسواق المنطقة

المصدر: دبي- البيان

تعتزم «هيونداي» تأكيد تفاصيل طرازين جديدين سوف يكونان متاحين انطلاقاً من دبي لأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي أدرجت في الخُطط المتعلقة بمركبة السيدان سوناتا من الجيل الجديد، وطراز المركبة الرياضية متعددة الاستخدامات باليسيد، الجديد كلياً.

وتأتي سوناتا، سيارة السيدان متوسطة الحجم العريقة والشهيرة للغاية، في جيلها الثامن والأحدث، في حين أن باليسيد طراز جديد كلياً متوسط الحجم من المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، ولكنه يأتي في الجهة الأكثر اتساعاً وقوة في هذه الفئة؛ فهو أطول وأوسع وأكثر ارتفاعاً من أحدث طرز سانتافي الذي طرحته «هيونداي» في الأسواق العام الماضي.

ويتميز الطرازان الجديدان بتصميم جريء فيما يسخّران أحدث الابتكارات التقنية. كذلك يزخر الطرازان بأحدث وظائف السلامة المتقدمة، إذ يشتملان على باقة غنية من أنظمة مساعدة السائق، التي تأتي ضمن منظومة «سمارت سينس» للاستشعار الذكي من هيونداي.

وأشار مايك سونغ، رئيس عمليات هيونداي في أفريقيا والشرق الأوسط، إلى ما تتمتع به سوناتا من «تاريخ طويل ناجح في المنطقة»، قائلاً إنها تصنف باستمرار بين الطرز «الأكثر شعبية في فئتها»، وأضاف: «لدينا توقعات كبيرة حيال طراز الجيل الثامن الجديد، الذي يأتي بتصميم رياضي متميز يحاكي مركبات الكوبيه، فضلاً عن تمتعه بجودة استثنائية وقيمة متميزة في السوق».