التنقل بالسيارات يمنح العائلات فرصة التواصل

المصدر: دبي - البيان

أكدت دراسة حديثة أجرتها فولكس واجن الشرق الأوسط أن العائلات تستغل الوقت الذي تقضيه في السيارة أثناء التنقل في تبادل الخواطر والحديث عما في نفوسهم، وابتداع لحظاتٍ طيبة وذكرياتٍ جديدة، في عصرٍ أصبحت فيهِ وسائل التواصل الاجتماعي تعيقُ معظم أنشطتنا البدنية.

وكان الاستطلاع الذي أجرتهُ شركة «Censuswide» قد طرح سلسلة من الأسئلة على أكثر من 1000 شخص في كل من الإمارات والسعودية. ومع وجود قدر كبير من الوقت الذي تقضيه العائلات في السيارة أثناء التنقل، فإن أفراد العائلة يميلون إلى استغلال هذا الوقت فيقضون لحظات ثمينة مع أحبائهم.

ورأى أكثر من ثلث الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع (35%) أن السيارة هي المساحة الآمنة التي تتيح لهم تجاذب الحديث مع بعضهم البعض.