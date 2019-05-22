نظام تقني يغني السائق عن لمس عجلة القيادة

المصدر: Ⅶ يوكوهاما - اليابان

أعلنت «نيسان» عن سابقة في العالم في ما يتعلق بتكنولوجيا مساعدة السائق التي تجمع بين القيادة الموجّهة على الطرقات السريعة والقيادة عبر مسار واحد من دون وضع اليدين على عجلة القيادة.

ترتكز التكنولوجيا على نظام «بروبايلوت» ProPILOT الحائز على جوائز وستُطرح للمرة الأولى في سيارة «نيسان سكايلاين» في السوق الياباني في خريف 2019.

صمّم النظام الجديد للقيادة على المسارب التي تندمج بالطرقات السريعة وهو يتفاعل مع نظام الملاحة في السيارة من أجل تسييرها عبر طريق محدد مسبقاً على طرقات معيّنة ويتيح النظام للمرة الأولى القيادة عبر مسار واحد من دون وضع اليدين على المقود.

ولتشغيل أحدث مزايا النظام على السائق أن يحدد أولاً وجهته في نظام الملاحة وكذلك مسار القيادة. وما إن تبلغ السيارة الطريق السريع، تصبح القيادة الموجّهة عبر النظام الجديد متاحة.

وعند تشغيل هذه الميزة باستخدام طريق محدد مسبقاً يساعد النظام السائق في السير على طريق سريع مؤلّف من مسارات عدة حتى يصل إلى مخرج على طريق محدد مسبقاً أيضاً ما يساهم في تسهيل التجاوز وتفادي الانحراف عن المسار. كما يتيح نظام ProPILOT الجديد القيادة عبر مسار معيّن من دون وضع اليدين على المقود.

وحين تقترب السيارة من طريق منقسم أو تمرّ بجانب سيارة أبطأ يقدّر النظام التوقيت الملائم للتجاوز بالارتكاز على المعلومات التي يوفرها نظام الملاحة والاستشعار الذي يشمل 360 درجة.

وتستخدم السيارة كاميرات ورادارات وأجهزة سونار ونظام تحديد مواقع جغرافية وبيانات خرائط ثلاثية الأبعاد وعالية التعريف لتوفير معلومات آنية وشاملة عن محيط السيارة وموقعها الدقيق على الطريق.

ويستخدم النظام هذه المعلومات لتوفير تجربة قيادة سلسة مشابهة للتي يوفرها السائق الخبير. ويتأكد نظام المراقبة في المقصورة باستمرار من أنّ انتباه السائق موجّه دائماً نحو الطريق. وتُعلم التنبيهات الصوتية والبصرية السائق حين تصبح ميزة القيادة الموّجهة متاحة (عند دخول طريق سريع واستخدام طريق محدد مسبقاً عبر نظام الملاحة).