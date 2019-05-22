«جاغوار» تراهن على سوق الصين

المصدر: لندن - د ب أ

تتوقع شركة صناعة السيارات الفارهة الرياضية البريطانية جاغوار لاند روفر أوتوموتيف انتعاش سوق السيارات الصينية خلال الشهور المقبلة لتعزيز جهودها التي حققت أرباحاً ربع سنوية لأول مرة منذ 4 فصول ويأتي ذلك فيما أعلنت الشركة المملوكة لمجموعة «تاتا موتورز» الهندية تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأول من العام بنحو 119 مليون جنيه إسترليني (151.6 مليون دولار) مقابل خسائر 3.1 مليارات إسترليني في أواخر العام الماضي.

وأشارت بلومبيرغ إلى تراجع مبيعات «جاغوار لاند روفر» في السوق الصينية خلال أبريل الماضي 46% سنوياً في حين كان معدل تراجع المبيعات في هذه السوق ككل 17% سنوياً وهو ما يثير التساؤلات حول تعامل «تاتا» مع الشركة البريطانية التي كانت في وقت من الأوقات جوهرة تاجها.