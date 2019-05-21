«فورد» تسرح 10 % من موظفيها قبل أغسطس

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أعلنت أمس شركة «فورد» الأمريكية للسيارات أنها تعتزم تسريح حوالي 7,000 مدير وموظف، أي حوالي 10% من إجمالي العمالة الثابتة لديها حول العالم، بحلول شهر أغسطس المقبل.

ووفقاً لما نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، فقد أعلن جيم هاكيت، الرئيس التنفيذي لـ«فورد»، هذا الخبر في رسالة إلكترونية أرسلها إلى موظفي الشركة. وذكر هاكيت في رسالته أن هذا القرار يعد جزءاً من خطة لإعادة هيكلة «فورد». وأفاد هاكيت بأن 2,300 موظف من أصل الـموظفين المُنتَظَر تسريحهم يعملون داخل الولايات المتحدة،.

فيما يتوزع باقي الموظفين على مصانع ومكاتب الشركة في كافة أنحاء العالم. وأَضاف هاكيت أن حالات التسريح بموجب هذا القرار تتنوع بين تسريح إجباري وحالات أخرى تتضمن موظفين وافقوا طوعاً على تسريحهم مقابل حيازتهم لأسهم في الشركة، وكانوا على علم بالأمر منذ العام الماضي.

وأفاد هاكيت أيضاً بأنه من المتوقع تسريح 900 موظف من أصل الـ700 خلال الأسبوع الجاري. وأشار هاكيت إلى «فورد» تعتزم أيضاً إلغاء حوالي 20% من الوظائف الإدارية العليا بالشركة، وذلك في إطار سعيها إلى خفض مستوى البيروقراطية. وقال هاكيت: «كي ننجح في صناعتنا التنافسية، ونضع «فورد» في موضع الفوز في ظل مستقبل يتغير بسرعة، يتعين علينا خفض البيروقراطية، تمكين المديرين، إسراع عميلة اتخاذ القرار، التركيز على العمل ذي القيمة، وخفض الكلفة».