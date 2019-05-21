«العربية للسيارات» تقدم عرضاً خاصاً على سيارات «إنفينيتي» المعتمدة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة «إنفينيتي» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن عروض خاصة لعملائها خلال شهر رمضان المبارك عند شرائهم إحدى سياراتها المعتمدة من طراز «إنفينيتي».

وتقدم العروض الرمضانية للعملاء وفورات إضافية مع الاطمئنان لخضوع جميع هذه السيارات لفحوصات جودة صارمة تشمل 190 نقطة. وتعتبر سيارات «إنفينيتي» المعتمدة بحكم الجديدة لأن عمرها لا يتجاوز 5 سنوات. كما تحمل كل سيارة منها شهادة فحص أصلية تؤكد امتثالها لجميع معايير الجودة.

ويحصل عملاء سيارات «إنفينيتي» المعتمدة على قيمة إضافية، تتمثل في الضمان الذهبي الحصري لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو 100 ألف كيلو متر، بالإضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة، وقطع غيار أصلية، والدعم المالي والتأمين. كما تقدم «العربية للسيارات» عروض استبدال جذابة.

ويستفيد عملاء سيارات «إنفينيتي» المعتمدة من عرض واحد على الأقل من العروض تبعاً لنوع السيارة المنتقاة؛ ويشمل ذلك التأمين المجاني، وعقد الخدمة، مع إضافات مجانية مثل تظليل الزجاج وحماية الطلاء أو معالجة الصدأ، وتغطية رسوم ضريبة القيمة المضافة.