«تسلا» تعدل نظام القيادة الذاتية أوروبياً

المصدر: نيويورك - وكالات

تستعد شركة «تسلا» لإطلاق تحديث جديد لنظام القيادة الذاتية في سياراتها بالاتحاد الأوروبي، والذي يعيد ضبط بعض الوظائف مرة أخرى من أجل الامتثال للوائح الجديدة. وستتطلب التغييرات الجديدة تغيير الحارة المرورية بشكل أسرع وتقلل من المدى الذي يمكن لقائد السيارة فيه تشغيل عجلة القيادة في وضع Autosteer.

وأشارت التقارير إلى أنه في حين تمت الموافقة على نظام التشغيل الآلي Autopilot لشركة تسلا بموجب القواعد القديمة، إلا أنه كان من الضروري إعادة الاتصال به من أجل الامتثال لقواعد الأمم المتحدة /‏ اللجنة الاقتصادية لأوروبا R79 الجديدة بشأن أنظمة مساعدة السائقين.