ارتفاع مبيعات السيارات المستعملة في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

ارتفع حجم مبيعات السيارات المستعملة في الصين بنسبة 4.3% على أساس سنوي في أبريل الماضي، حسبما أفادت الجمعية الصينية لتجار السيارات.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس عن الجمعية قولها في تقرير عن تحليل السوق، إن الوتيرة ارتفعت باطراد خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث ارتفعت من 3.42% في مارس و1.68% في فبراير الماضي.

وتم تداول أكثر من 1.2 مليون سيارة مستعملة في الصين خلال الشهر الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 74.5 مليار يوان (10.8 مليارات دولار ).

وقالت الجمعية إن مبيعات أنواع مختلفة من السيارات المستعملة انخفضت بشكل طفيف في أبريل على أساس شهري، غير أنها سجلت زيادة عن العام السابق.

وتم تداول حوالي 690 ألف سيارة ركاب أساسية في الشهر الماضي، بانخفاض قدره 3.31% على أساس شهري.