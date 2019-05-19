«تويوتا» توبخ ترامب

المصدر: دبي - البيان

أصدرت شركة «تويوتا»، والتي تعد أكبر شركة يابانية لتصنيع السيارات، بياناً أمس توبخ فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب الإعلان الذي أصدره أول من أمس، الجمعة، وأفاد فيه بأن الولايات المتحدة بحاجة للدفاع عن نفسها ضد السيارات الأجنبية ومكوناتها.

ووفقاً لما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس، فإن بيان «تويوتا» جاء شديد اللهجة على غير المعتاد. ووصف البيان إعلان ترامب بأنه «يبث رسالة إلى «تويوتا» مفادها أن استثماراتنا ليست محل ترحيب في الولايات المتحدة، أن مساهمة كل موظف من موظفينا عبر أمريكا لا تحظى بتقدير».

وأضافت «تويوتا» في بيانها أنها أنفقت أكثر من 60 مليار دولار في بناء عملياتها في أمريكا، بما في ذلك 10 مصانع للسيارات. وأعربت «تويوتا» عن أملها في إمكانية تحقيق نتيجة إيجابية للمباحثات التي منح ترامب في إعلانه مهلة لمدة 180 يوماً لخوضها بين الولايات المتحدة من جانب، واليابان، الاتحاد الأوروبي والأسواق الأخرى المصدرة للسيارات من جانب آخر.