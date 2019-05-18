تراجع مبيعات السيارات في أوروبا

المصدر: ميونيخ - د ب أ

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال أبريل للشهر الثامن على التوالي، في ظل تراجع الطلب في بريطانيا، حيث يؤجل المستهلكون عمليات الشراء وسط حالة من الاضطراب قبيل استعداد البلاد للخروج من الكتلة الأوروبية.

وذكرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن حجم المبيعات الشهرية انخفض 1% إلى 1.22 مليون سيارة. وشهدت بريطانيا انخفاضاً أكثر حدة بلغت نسبته 4.1%. وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، انخفضت معدلات تسجيل السيارات في أوروبا بنسبة 2.9% إلى 5.01 ملايين سيارة، وجاءت إيطاليا وأسبانيا في صدارة الدول التي شهدت تراجعاً من بين الأسواق الخمسة الرئيسة للسيارات في أوروبا، حيث بلغت نسبة التراجع في الدولتين 4.6% و4.5% على الترتيب.

ويتشابه ضعف الطلب على السيارات في أوروبا مع انخفاض المبيعات في الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم.