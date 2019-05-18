الإمارات من أهم 10 أسواق لقطع غيار السيارات الإيطالية الفارهة

المصدر: دبي - البيان

تعد دولة الإمارات من أكبر عشرة أسواق لقطع غيار السيارات الإيطالية عالية الجودة، لذلك يطمح الأفراد من رواد مصنعي السيارات وأكسسوارات المركبات إلى تعزيز الحصة السوقية في السوق الإماراتي بشكل خاص وبالمنطقة بشكل عام، من خلال المشاركة في معرض أوتوميكانيكا دبي 2019 الذي يقام في الفترة من 10 إلى 12 يونيو 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال محمود غازي بليكوزن، مدير معرض أوتوميكانيكا دبي: «تعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سوق تطوير رئيسياً لقطع غيار وأكسسوارات السيارات الأوروبية، ولهذا تأتي مشاركة المصنعين من القارة العجوز في أوتوميكانيكا دبي قوية دائماً».

وتفيد تقارير شركة الأبحاث تكسكاي، بأن تراجع مبيعات السيارات الإقليمية لم يؤثر في تدفق الطلب على صناعة خدمات السيارات ومنتجات ما بعد البيع، حيث اعتمد النمو إلى حد كبير على الطلب من السيارات العاملة الحالية، فضلاً عن التحسن المتوقع في مبيعات السيارات مستقبلاً.

وأوضح التقرير، أنه في الشرق الأوسط بلغت مبيعات الإطارات والزيوت ومواد التشحيم وسوائل التبريد والفلاتر والبطاريات والفرامل والقطع الكهربائية والمصابيح والأكسسوارات ومكونات السيارات الأخرى 12 مليار دولار عام 2017.

ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 16 مليار دولار بحلول عام 2022. في أفريقيا، بلغت قيمة مبيعات خدمات المركبات وما بعد البيع 10 مليارات دولار العام الماضي، فيما يتوقع أن يصل حجم الطلب على قطع الغيار والأكسسوارات إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2022.