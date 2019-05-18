العروض ميدان تنافس بين وكالات السيارات

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

تتسابق جميع شركات ووكالات السيارات في الإمارات على تقديم أفضل عروض السيارات في رمضان 2019، بهدف رفع نسبة المبيعات لديها في محاولة للاستحواذ على حصة متنامية من السوق الحالي، وتعويض فترة الهدوء التي شهدها السوق خلال الشهور الماضية.

ووفق رصد لـ«البيان الاقتصادي»، تنوعت العروض التي طرحتها وكالات السيارات في الدولة بين الحسومات المباشرة على أسعار بيع موديلات 2019، وعروض القيمة المضافة التي شملت تمديد فترات الضمان، وعقود الصيانة المجانية، بالإضافة إلى تقديم خدمة التأمين المجاني مع امتيازات إضافية من خطط دفع سهلة وميسرة أو الإعفاء من الدفعة الأولى أو خدمة مجانية على مدى خمس سنوات أو أكثر.

تقسيط من دون فوائد

وعلى سبيل المثال أطلقت شركة المشروعات التجارية الموزع الحصري لسيارات «فولفو» في دولة الإمارات، عرضها الترويجي «احصل على المزيد في شهر رمضان» الذي يتيح إمكانية التقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات بفائدة قدرها 0% بالإضافة إلى ضمانة لمسافة غير محدودة وعقد الصيانة المجانية على عدد من الطرازات الجديدة المختارة.

وبحسب العرض يمكن للعملاء استبدال سياراتهم القديمة من مختلف الطرازات والموديلات بسيارة فولفو جديدة.

ومن جهتها قال الفطيم تويوتا إنه خلال شهر رمضان أصبح شراء سيارة جديدة من علامة تويوتا تجربة مجزية أكثر من أي وقت مضى، وذلك مع دفعة أولى قدرها 10% تقوم الفطيم تويوتا بتمويلها، إضافة إلى استرداد نقدي بقيمة تصل حتى 10 آلاف درهم، يمكن الاستفادة منها في قضاء رحلة سياحية ممتعة والتسوق في عدد من أشهر المتاجر في دولة الإمارات بما فيها إيكيا وإيس على سبيل المثال لا الحصر.

ترقية الطراز

وأعلنت الفطيم هوندا ضمن عرضها الرمضاني أنه أصبح بمقدور العملاء ممّن يشترون فئات محددة من طرازات «سيفيك» و«أكورد» و«إتش آر-في» و«سي آر-في» من هوندا ترقية الطراز الذي قرروا شراءه دون تحمل أيّة تكاليف إضافية.

وكونه جزءاً من الحملة، يحصل العملاء الذين يدفعون 69,900 درهم مقابل سيارة «إتش آر –في دي إكس» على ترقية إلى سيارة «إتش آر – في إل إكس» مجاناً.

بينما يمكن لمشتري سيارات «سيفيك دي إكس» الحصول على سيارة «سيفيك إل إكس». وعند شراء الطراز «أكورد إل إكس توربو» يمكن الحصول على ترقية إلى سيارة «أكورد إل إكس توربو» بسعر 106,900 درهم فيما يستطيع عملاء «سي آر-في إي إكس بلس» الحصول على ترقية لطراز «سي آر-في تورينج» مقابل 114,900 درهم إماراتي.

ضمان 5 سنوات

وإلى جانب عرض الترقية، يستطيع العملاء أن يستفيدوا من مزايا أخرى مثل ضمان لمدّة 5 سنوات على عدد كيلو مترات غير محدود، وخدمة المساعدة على الطريق، وإمكانية مبادلة كل موديلات السيّارات في صالات عرض هوندا.

وأعلنت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في «مجموعة عبد الواحد الرستماني» والوكيل الحصري لسيارات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، طرح عروض خاصة مجزية للعملاء خلال شهر رمضان حيث تتيح «العربية للسيارات» 3 باقات.

وهي «الباقة الممتازة»، التي توفر عروضاً خاصة على التأمين والصيانة والتسجيل والوقود وكل ما هو ضروري لدى شراء سيارة؛ و«باقة الترقية»، التي تتيح ترقية طراز سياراتهم فضلاً عن باقة مختارة من قسائم السفر؛ و«حزمة التمويل»، التي تتيح للعملاء الاستفادة من قيمة العرض كدفعة مقدمة لشراء سيارة «نيسان». وتتيح هذه الباقات توفير حتى 50 ألف درهم، ويحصل العملاء على كفالة شاملة 5 سنوات وأميال غير محدودة.

خدمات

كشفت النابودة، الموزع الحصري لفولكس فاغن في دبي والمناطق الشمالية، عن عروض رمضان على سيارات فولكس واجن: طوارق، تيغوان، وتيرامونت تتضمن الاستفادة من خدمات مجانية 7 سنوات أو105،000 كم، و0% دعم على الدفعة الأولى من بنك الإمارات دبي الوطني وضمان 5 سنوات دون تحديد المسافة، ومكافأة تصل إلى 5000 درهم عند مقايضة سيارتك القديمة وبما في ذلك طوارق وتيرامونت وتيغوان.