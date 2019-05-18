فولفو للسيارات تطرح مفتاح العناية تعزيزاً لمعايير السلامة

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «فولفو للسيارات» عن «مفتاح العناية»، الذي يتيح لأيّ من مشتري سيارات «فولفو» ضبط الحد الأقصى للسرعة لأنفسهم أو لأفراد العائلة أو الأصدقاء.

ويأتي «مفتاح العناية» كميزة قياسية في جميع سيارات «فولفو» اعتباراً من نماذج العام 2021.

ويتيح «مفتاح العناية» لسائقي «فولفو» إمكانية ضبط حدود معينة للسرعة القصوى لسياراتهم قبل إعارتها لأي من أفراد العائلة أو السائقين الأصغر سناً من ذوي الخبرة الضعيفة في مجال القيادة، مثل المراهقين الذين لم يمض وقت طويل على حصولهم على رخصة القيادة.

وجاء إطلاق «مفتاح العناية» بعد إعلان «فولفو للسيارات» عن عزمها تخفيض السرعة القصوى لجميع سياراتها وضبطها عند 180 كيلو متراً في الساعة اعتباراً من عام 2020، في رسالة قويّة ضد مخاطر السرعة العالية.

وأكد هاكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «فولفو للسيارات»، رغبة الشركة بإطلاق حوار بشأن ما إذا كان صانعو السيارات يملكون الحق بتركيب تقنيات في السيارات من شأنها تغيير سلوكيات سائقيها. وبعد توفير هذه التقنيات وإمكانية استخدامها، يصبح هذا السؤال أكثر أهمية من ذي قبل.

ويعتبر ضبط الحد الأعلى للسرعة و«مفتاح العناية» جزءاً من تلك المبادرة، وتوضحان مدى أهمية أن تتحمّل شركات تصنيع السيارات مسؤولية فاعلة لتجنّب وقوع الوفيات بشكل كامل عبر دعم سلوكيات أفضل للسائقين.

وقال سامويلسون: «تعتبر جميع شركات تصنيع السيارات مسؤولة عن المساعدة في تحسين مستويات السلامة المرورية. وتنسجم منهجية التفكير هذه مع الإعلان الذي أصدرناه مؤخراً حول ضبط الحد الأقصى للسرعة، وما «مفتاح الرعاية» إلا مثال آخر عن ذلك.

ويمتلك الكثيرون رغبة في مشاركة سياراتهم مع الأصدقاء أو العائلة، لكنهم غير واثقين من السبل الكفيلة بضمان سلامتهم على الطرقات. ويأتي «مفتاح العناية» بمثابة الحل الأمثل، الذي يقدّم عامل طمأنينة وراحة للبال».