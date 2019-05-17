"هيونداي" تزود "كريم" بــ 5000 سيارة بنهاية 2019

المصدر: سيئول - د ب أ

ذكرت شركة «هيونداي موتور» الكورية الجنوبية أنها ستزود شركة «كريم»، الرائدة في خدمات نقل الركاب بالشرق الأوسط، بعدد 5 آلاف سيارة حتى نهاية العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» عن هيونداي القول إنها ستزود كريم بـ5 آلاف سيارة حتى نهاية العام الحالي، بدءاً بتزويد تجريبي بـ 500 سيارة، وأن السيارات ستكون من طرازي «سوناتا» و«توسان».

كما ستقدم «هيونداي» خدمات مالية خاصة إلى العاملين بشركة «كريم» لتسهيل تملكهم للسيارات بالتعاون مع شركة «راية للتمويل» السعودية.

وكانت شركة كريم تأسست في عام 2012، حيث تقدم خدمات نقل الركاب في 120 مدينة في 15 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستعين بنحو مليون سائق. وأصبحت الشركة مملوكة بالكامل لـ «أوبر» في مارس الماضي.