عروض خاصة من «الفطيم تويوتا» على السيارات المستعملة في رمضان

المصدر: دبي- البيان

تحتفي الفطيم تويوتا بروح الخير والعطاء، التي تعمّ شهر رمضان المبارك، حيث توفر عروضاً مميزةً على السيارات المستعملة.

ويمكن للعملاء طوال الشهر الفضيل، شراء سيارة تويوتا مستعملة، والاستفادة من تسهيلات الدفعة الأولى 20 % من الفطيم تويوتا، وصيانة مجانية لمدة عام كامل، أو لمسافة 20,000 كلم، وتظليل 3M للنوافذ مجاناً، بما يجعل من الشهر الفضيل الوقت الأفضل لشراء سيارة أحلامهم. كما سيحصل العملاء على أسعار مغرية، تشمل جميع المركبات المستعملة من علامة تويوتا، بدءاً من سيارة يارس وانتهاءً بلاند كروزر.

وتأتي جميع سيارات تويوتا المستعملة، مع ضمان حتى 3 سنوات، أو لمسافة 100,000 كلم، وفحص مجاني يشمل 99 نقطة، وسجل كامل لعمليات الصيانة التي تم تنفيذها للسيارة، إضافة إلى عملية تجديد كاملة، على يد خبراء فنيين من تويوتا، يتمتعون بدرجة عالية من التدريب والكفاءة، بحيث يعرف العملاء بالضبط ما الذي يحصلون عليه.

وتفتح جميع صالات عرض الفطيم تويوتا من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً، ومن الساعة 8:30 مساءً وحتى منتصف الليل، من يوم السبت وحتى الخميس. ويوم الجمعة تفتح صالات العرض من الساعة 8:30 مساءً وحتى منتصف الليل.