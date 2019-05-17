«كاديلاك» تعلن باقة من العروض الرمضانية

المصدر: دبي- البيان

تتعاون كاديلاك الشرق الأوسط، مع شركة الكندي للسيارات، التي حصلت مؤخراً على امتياز كاديلاك في الإمارات، في عروض تحتفي بروح العطاء في شهر رمضان المبارك، لتزويد العملاء فيها بخدمات البيع وما بعد البيع. ويتم تقديم باقة من العروض الحصرية عند شراء سيارة كاديلاك، مع وفورات تصل إلى 50,000 درهم على مجموعة من سيارات العلامة، طيلة أيام الشهر الفضيل.

وتوفر العروض الرمضانية للراغبين باقتناء سيارة دفع رباعي جديدة، الكثير من المزايا، بما يشمل سيارة «إسكاليد» الفاخرة كبيرة الحجم، وسيارتي الكروس أوفر من طراز XT5 وXT4. وبدورهم، سيحصل محبو سيارات السيدان على صفقات مميزة على طرازات CT6، وCTS، وATS، وXTS. وإلى جانب الخصومات التي تصل إلى 50,000 درهم، تقدم كاديلاك وشركة الكندي للعملاء في الإمارات، باقات صيانة وخدمة مجانية لأربع سنوات، أو 100,000 كيلومتر، وضمان لأربع سنوات أو 100,000 كيلومتر، إلى جانب قسائم تسوق إلكتروني بقيمة تصل إلى 1500 درهم على كل عملية شراء.

وقال مارك جنكيز، الرئيس التنفيذي لشركة الكندي للسيارات: ملتزمون بتزويد عملاء العلامة الحاليين والجدد، بخدمات مريحة وسلسة.