«تسلا» تحدّث برمجيات بطاريات سياراتها

المصدر: نيويورك - رويترز

قالت «تسلا»، إنها ستحدث برمجيات بطاريات سياراتها بعد أن شبت النار في سيارتين كهربائيتين من طراز (إس)، مضيفة أن تحقيقات جارية في الحادثين.

وذكرت الشركة في بيان: «بينما نواصل تحقيقنا في السبب الجذري، فإننا بدافع الحذر الشديد نراجع إعدادات الشحن والتحكم الحراري في سيارات الطرازين (إس) و(إكس) من خلال تحديث للبرمجيات سيبدأ اليوم للمساعدة في توفير حماية أكبر للبطارية». وذكرت صحيفة (أبل ديلي) أن حريقاً شب في سيارة «تسلا» بمرآب مركز تجاري بعد 30 دقيقة من توقفها.

وقالت تسلا، إن تحقيقها بالتعاون مع السلطات في الحادث وجد فقط أن عدداً قليلاً من وحدات بطارية السيارة تضرر، وأن غالبية علبة البطارية لم تلحق بها أضرار.

وجاء حادث هونج كونج بعد ثلاثة أسابيع من قول «تسلا» إنها أرسلت فريقاً للتحقيق في مقطع مصوّر نشر على وسائل التواصل الصينية أظهر سيارة تسلا من طراز (إس) متوقفة تنفجر في شنغهاي.