«أودي» تتصل بالإشارات الضوئية في أوروبا

المصدر: إنغولشتات - البيان

تعتزم «أودي» إدخال خدمة «معلومات الإشارات الضوئية» إلى أوروبا، وهي واحدة من الخدمات القائمة على مبدأ «تفاعل المركبة مع البنى التحتية».

واعتباراً من يوليو المقبل، ستعمل «أودي» على توصيل الطرز الجديدة من سياراتها مع الإشارات الضوئية في مدينة إنغولشتات الألمانية.

وعندئذ ستزداد احتمالية اجتياز سائق السيارة للإشارة وهي «خضراء» داخل المدينة؛ وسيصبح بإمكان سائقي سيارات «أودي» أن يروا في ركن القيادة السرعة المطلوبة منهم ليصلوا إلى الإشارة الضوئية التي أمامهم بينما لا يزال ضوؤها أخضر.

وإن لم يكن ذلك ممكناً في حدود السرعة المسموح بها، فسيظهر لدى السائق عدٌ تنازلي لموعد تحوّل الإشارة إلى الضوء الأخضر مرة أخرى. وقال أندريه هاينزلماير، رئيس تطوير التطبيقات والخدمات المترابطة والمدينة الذكية في «أودي»: «مع إدخال أودي لوظيفة معلومات الإشارات الضوئية، أصبح لدى السائقين سيطرة أكبر على هذه المسألة».