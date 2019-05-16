اشتعال سيارة كهربائية من إنتاج تسلا في هونغ كونغ

المصدر: هونغ كونغ - رويترز

قالت صحيفة أبل ديلي، إن النيران اندلعت في سيارة كهربائية من إنتاج شركة تسلا، في ساحة لانتظار السيارات في مركز تجاري بهونغ كونغ، لكن لم يصب أي شخص في الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد.

وذكرت الصحيفة أن النيران اشتعلت في السيارة الكهربائية بعد 30 دقيقة من توقفها في حي سان بو كونج بالمدينة، وشوهدت ثلاثة انفجارات في لقطات بثها تلفزيون الصين المركزي.

واستغرق رجال الإطفاء 45 دقيقة في إخماد ألسنة اللهب.

وذكرت الصحيفة أن السيارة من طراز (إس.85.كيه.دبليو.إتش).

وأبلغت إدارة مكافحة الحرائق في هونغ كونغ، رويترز، أن سيارة اشتعلت فيها النيران، لكنها لم تذكر تفاصيل. وتحقق السلطات في السبب وراء الحريق.

جاء الحادث بعد 3 أسابيع من قول تسلا، إنها أرسلت فريقاً للتحقيق في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، يظهر سيارة متوقفة من طراز (تسلا إس) تنفجر في مدينة شنغهاي.

وقالت شركة صناعة السيارات، إن السيارات الكهربائية أقل عرضة بنحو 10 مرات للحرائق من السيارات التي تعمل بالبنزين.

واشتعلت النيران في ما لا يقل عن 14 سيارة من إنتاج تسلا منذ 2013، معظمها بعد حوادث تصادم.