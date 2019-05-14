«تويوتا راڤ4» الأكثر حزماً في استهلاك الوقود تنطلق بالإمارات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شهدت الإمارات إطلاق سيارة «تويوتا راڤ4» الأكثر حزماً ووفراً في استهلاك الوقود، لتحدث مجدداً نقلة نوعية في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وهذه المرة، كأول سيارة SUV هجينة كهربائية من الفطيم تويوتا على الإطلاق في دولة الإمارات. وتستقطب راڤ4 2019 الأفراد والعائلات التي تتبع نمط حياة يتسم بالنشاطات وتسعى إلى تحقيق التوازن بين مزايا القيادة الرياضية، والخصائص العملية، وقيادة تحافظ على البيئة، وهو ما تشتهر به هذه السيارة.

وقدمت تويوتا إنجازاً لم يسبق له مثيل في قطاع السيارات عند طرحها أول سيارة كروس أوفرSUV تويوتا راڤ4، في عام 1994. ومنذ ذلك الحين، أحدثت السيارة نقلة كبيرة في فئتها وأعادت تعريف مفهوم المغامرات. الآن، وبعد مرور ما يقارب ثلاثة عقود، تضع تويوتا تعريفاً جديداً للأسس التي يقوم عليها هذا المفهوم مع الجيل الخامس الجديد كلياً من سيارة راڤ4، التي طرحتها الفطيم تويوتا، العاملة في مجال النقل المستدام في دولة الإمارات منذ عام 2008.

وقال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة للفطيم تويوتا: تعد راڤ4 الجديدة كلياً خياراً رائعاً للأفراد من هواة الاستكشاف، سواء كان ذلك داخل المدينة أو خارجها، بفضل تقنياتها المتطورة وأدائها رفيع المستوى، بما يجعل منها السيارة المثالية. ومع مجموعة من مزايا الاتصال والمعلومات الترفيهية، نحن على ثقة تامة أن هذه المركبة ستكرر، بل ستتفوق بنجاحها على سابقاتها من هذه الفئة.

وأضاف: إن الطراز الهجين الكهربائي من راڤ4، سيجذب بشكل خاص الأفراد والعائلات ممن لا يتطلعون فقط إلى شراء سيارة تتميز بمستويات أداء عالية وإطلالة لافتة، وإنما يبحثون أيضاً عن مركبة صديقة للبيئة تقلل من بصمتهم الكربونية. وبطبيعة الحال، ستحظى راڤ4 الجديدة بدعم خدمات ما بعد البيع الموثوقة من الفطيم تويوتا، إلى جانب احتفاظها بقيمة إعادة البيع الرائدة على مستوى القطاع.

تتوفر راڤ4 في أربع فئات، وتلبي احتياجات مختلف العملاء، وهواة القيادة في الهواء الطلق، وتضم 3 طرز تعمل بمحرك وقود يتألف من أربع أسطوانات سعة 2.5 لتر، مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي المكون من ثماني سرعات، ينتج عنه قوة تبلغ 203 أحصنة وعزم كبير قدره 243 (نيوتن متر) وهي GX بنظام الدفع بعجلتين، وGXR بنظام الدفع بالعجلات الأربعة، وطراز Adventure مع نظام الدفع بالعجلات الأربعة.