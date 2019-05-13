«فولكس فاغن» تستدعي 92621 سيارة في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

تعتزم شركة «فولكس فاغن» استدعاء 92621 سيارة في السوق الصينية على خلفية عيوب في وحدات التحكم بصندوق التروس، وفقاً لما ذكرته مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق في بيان.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس عن البيان قوله إن الاستدعاء، الذي سيبدأ في 28 يونيو، يشمل أكثر من 10 طرازات بينها «بيتل» و«غولف» و«شيروكو» و«أودي» و«ساجيتار».

وقد تؤدي وحدات التحكم المعيبة في صندوق التروس إلى فقدان القوة الدافعة أثناء القيادة، مما يشكل مخاطر تهدد السلامة. وأوضحت الشركة أنها ستقوم باستبدال الوحدات المعيبة مجاناً.