«فيراري إف 8 تريبوتو» تنطلق في الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلقت الطاير للسيارات، الوكيل المستورد الرسمي لسيارات فيراري في دولة الإمارات، سيارة «فيراري إف 8 تريبوتو F8 Tributo»، السيارة الرياضية الجديدة كلياً لعلامة فيراري خلال حفل فاخر في نادي اليخوت بفندق بلغاري في دبي.

وتأتي السيارة الجديدة مزوّدة بمحرّك وسطي خلفي لتمثل التعبير الأرقى عن سيّارة بيرلينيتا بمقعدين من فيراري. وتتمتع هذه السيارة بخواص ومزايا فريدة كلياً، كما أن اسمها يجسد عربون وفاء وتقدير لأقوى السيارات المزوّدة بمحرك (V8) الأقوى في تاريخ سيارات علامة الحصان الجامح.

وقال رائد أبوستة، نائب رئيس مبيعات فيراري بشركة الطاير للسيارات: «حققت «فيراري إف 8 تريبوتو» أصداءً قوية منذ الكشف عن صورها الأولى قبل إطلاقها رسمياً في معرض جنيف الدولي للسيارات في شهر مارس المنصرم، ونحن نتطلع لانضمام أحدث سيارات علامة الحصان الجامح إلى طرازات فيراري الفريدة».

وترسي سيارة «إف 8 تريبوتو» معياراً جديداً في السوق على صعيد الأداء ومتعة القيادة بمرونة وسهولة التحكم، حيث ستضمن لجميع السائقين اختبار الأداء الرائع لأفضل محرك (V8) في العالم، إلى جانب الاستمتاع بمستوياتٍ غير مسبوقة من التجاوب وتجربة القيادة المريحة والمتميّزة.