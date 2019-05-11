المصدر: بكين - د ب أ

كشفت بيانات اقتصادية تراجع مبيعات السيارات في الصين خلال إبريل للشهر الـ11 على التوالي، في الوقت الذي لا يلوح في الأفق أي آمال بشأن حدوث انفراجة في ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتباطؤ الاقتصادي والأنماط الاستهلاكية الجديدة التي تلقي بظلالها على حجم الطلب على السيارات.

وذكرت رابطة سيارات الركوب الصينية أن مبيعات التجزئة للسيارات السيدان والرياضية والشاحنات الصغيرة المقفولة والسيارات متعددة الاستخدامات، قد تراجعت بنسبة 16.6% إلى 1.54 مليون سيارة في أبريل، بعد انخفاض 12% في مارس و18.5% في فبراير.