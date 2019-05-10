«كيا نيرو» بسعر جديد

المصدر: سيئول - د ب أ

كشفت «كيا موتورز» عن السعر الأساسي للجيل الجديد من سيارتها الكهربائية «كيا نيرو إي.أف» والذي جاء أعلى من توقعات الأسواق ومن سعر السيارة المماثلة لها «هيونداي كونا» الكهربائية التي تنتجها «هيونداي موتور» الشقيقة الأكبر لشركة «كيا».

وأشار موقع «موتور تريند» إلى أن سعر السيارة «نيرو إي.في 2019» يبدأ من 39495 دولاراً، وهو ما يزيد بمقدار 1500 دولار على بداية سعر السيارة «كونا إلكتريك»، مشيرا إلى أن السعر لا يتضمن الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به السيارتان الكهربائيتان في السوق الأمريكية والمقدر بحوالي 7500 دولار للسيارة.

كما جاء سعر السيارة «نيرو إي.في 2019» أعلى من سعر السيارة اليابانية المنافسة «نيسان ليف بلس» التي يبدأ سعرها من 37445 دولاراً.

وتحتوي السيارة القياسية من طراز «نيرو إي.إف 2019» على شاشة لمس مقاس 7 بوصات ونظامي التشغيل «آبل كاري بلاي» و«أندرويد أوتو» اللتين يتيحان التحكم في العديد من وظائف السيارة من خلال الهاتف المحمول.