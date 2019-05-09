«أبوظبي الأول» يكافئ عملاءه بسيارات فخمة خلال السحب السنوي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم بنك أبوظبي الأول السحب السنوي على الجائزة الكبرى لحاملي بطاقات أبوظبي الائتمانية في مقره الرئيسي بمجمع الأعمال في أبوظبي. وكجزء من التزامه بتكريم ومكافأة العملاء، أتاح البنك الفرصة لحاملي بطاقات أبوظبي من فئة بلاتينيوم وتيتانيوم الائتمانية فرصة الفوز بسيارتي بورشه كايمان رياضية وسيارة أودي Q5 العائلية.

وفاز راميش رانغاناثان بسيارة بورش كايمان الرياضية، في حين فاز محمد عبد اللطيف بسيارة أودي Q5 العائلية. وحضر الفائزون مع عائلاتهم لاستلام جوائزهم خلال احتفالية مميزة. ويتيح البنك الفرصة لحاملي بطاقات أبوظبي ماستركارد الائتمانية الفوز بالجائزة السنوية الكبرى إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى القيّمة التي تتوفر على مدار العام عبر سحوبات شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية. وتتنوع الجوائز بين تجارب إقامة فندقية مدفوعة التكاليف وقسائم تسوق من المراكز التجارية وغيرها.