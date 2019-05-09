تويوتا نحو زيادة مبيعاتها لـ10.7 ملايين سيارة

المصدر: طوكيو - د ب أ

ذكرت مجموعة تويوتا موتور أكبر منتج سيارات في اليابان أمس أنها تتوقع زيادة إجمالي مبيعاتها العالمية خلال العام المالي الجاري 1.3% إلى 10.7 ملايين سيارة وزيادة أرباحها خلال العام المالي الحالي 19.5% إلى 2.25 تريليون ين (20.5 مليار دولار).

كما تتوقع الشركة التي تنتج السيارة الهجين بريوس والسيارات الفارهة لكزس وصول أرباح تشغيلها خلال العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل إلى 2.55 تريليون ين بزيادة نسبتها 3.3% عن أرباح تشغيل العام المالي الماضي، في حين تتوقع تراجع إيراداتها 0.7% إلى 30 تريليون ين خلال العام المالي الحالي.

يذكر أن مجموعة «تويوتا موتور» تضم إلى جانب شركة «تويوتا»، شركتي «دايهاتسو موتورو» و«هينو موتورز».

كانت «تويوتا موتور» قد سجلت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي أرباح تشغيل قدرها 2.47 تريليون ين بزيادة 2.8% عن العام السابق، بفضل الجهود التسويقية، في حين زادت المبيعات 2.9% إلى 30.2 تريليون ين.

وبلغ صافي أرباح المجموعة اليابانية في العام المالي الماضي 1.88 تريليون ين بتراجع نسبته 24.5% عن العام السابق.

من ناحية أخرى تراجع صافي أرباح المجموعة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بنسبة 4.4% سنوياً إلى 459.6 مليار ين، وتراجعت أرباح التشغيل بنسبة 15.9% إلى 529.6 مليار ين، فيما زادت المبيعات بنسبة 2.2% إلى 7.75 تريليونات ين.