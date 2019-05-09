هوندا تعزز الربحية بخفض التكاليف

المصدر: طوكيو - د ب ا

أعلنت هوندا موتور لصناعة السيارات أمس أنها تتوقع نمو صافي أرباحها بالنسبة للعام المالي الحالي 9% إلى 665 مليار ين (6 مليارات دولار) في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لاتخاذ مزيد من إجراءات خفض التكاليف.

وتوقعت ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان تسجيل أرباح تشغيلية بقيمة 770 مليار ين خلال العام المالي الذي ينتهي في مارس 2020 بنمو 6% مقارنة بالعام المالي السابق، في حين توقعت الشركة تراجع المبيعات 1.2% إلى 15.7 تريليون ين.

وكانت هوندا قد تكبدت خسائر بقيمة 13 مليار ين من يناير حتى مارس الماضيين، مقارنة بتحقيق صافي أرباح بقيمة 107.7 مليارات ين خلال الربع نفسه من العام الماضي. وتراجعت الأرباح التشغيلية للشركة خلال هذه الفترة 66.6% إلى 423.7 مليار ين.