«العربية للسيارات» تطرح عروضاً خاصة في رمضان

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في «مجموعة عبد الواحد الرستماني» والوكيل الحصري لسيارات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، طرح عروض خاصة مجزية للعملاء خلال شهر رمضان المبارك. وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للشركة: طورنا عروضنا حتى ترتقي لتطلعات عملاء اليوم. ونطرح مبادرات خاصة خلال الشهر الفضيل؛ في إطار مراعاة روح المشاركة والعطاء التي يتّسم بها الشهر المبارك.

وفي إطار حملة "في شهر الخير، مع نيسان الاختيار نعمة" تتيح «العربية للسيارات» 3 باقات؛ وهي «الباقة الممتازة»، التي توفر عروضاً خاصة على التأمين والصيانة والتسجيل والوقود وكل ما هو ضروري لدى شراء سيارة؛ و«باقة الترقية»، التي تتيح ترقية طراز سياراتهم فضلاً عن باقة مختارة من قسائم السفر؛ و«حزمة التمويل»، التي تتيح للعملاء الاستفادة من قيمة العرض كدفعة مقدمة لشراء سيارة «نيسان». وتتيح هذه الباقات توفير حتى 50 ألف درهم. ويحصل العملاء على كفالة شاملة 5 سنوات وأميال غير محدودة.

كما تقدم لعملاء «إنفينيتي» 4 طرق للتوفير. والعرض الأول استبدال سياراتهم «إنفينيتي» مهما كان طرازها بأخرى جديدة وتوفير نحو 15 ألف درهم أكثر من قيمتها السوقية تبعاً لحالة السيارة؛ في حين تتضمن العروض الثلاثة الأخرى باقة خدمة مجانية لسياراتهم الجديدة من «إنفينيتي» لمدة 3 سنوات/‏60 ألف كم، أو الاستفادة من التأمين المجاني للسنة الأولى، أو الاستفادة من الأسعار القيّمة. وبالمثل، تتوفر لعملاء «رينو» 3 عروض الأول شراء السيارة مع فائدة بنسبة صفر في المئة لمدة 4 سنوات، والثاني الاستفادة من استرداد نقدي حتى 20 ألف درهم. والثالث الاستفادة من خدمات صيانة وتأمين مجانية وضمان ممدد.