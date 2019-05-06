عروض ترقية مجانية خلال رمضان من «الفطيم هوندا»

المصدر: دبي - البيان

طرحت «الفطيم هوندا» فرصة الحصول على ترقية إلى طراز أحدث وأفضل مجاناً ودون تحمّل أية تكاليف إضافية، خلال شهر رمضان الفضيل، حيث سيكون بمقدور العملاء ممّن يشترون فئات محددة من طرازات «سيفيك» و«أكورد» و«إتش آر-في» و«سي آر-في» من «هوندا» ترقية الطراز الذي قرروا شراءه دون تحمل أيّة تكاليف إضافية.

وقال فاردين سارا، مدير عام شؤون المبيعات للمشروعات التجارية في شركة «الفطيم هوندا»: «نتطلع إلى تأكيد روح العطاء في رمضان المبارك، كما أردنا إضفاء عنصر البهجة على عروضنا في الشهر الكريم. ولهذا فإن عروض الترقية ستمثل تلك الروح من خلال منح عملائنا أكثر مما يتوقعون».

وإلى جانب عرض الترقية الجذاب، يستطيع العملاء أن يستفيدوا من مزايا أخرى مثل ضمان لمدّة 5 سنوات على عدد كيلومترات غير محدود، وإمكانية مبادلة كافة موديلات السيّارات في صالات عرض «هوندا».