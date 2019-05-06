«أودي الشرق الأوسط» تمدد ضمانها عامين

المصدر: دبي- البيان

أضافت أودي الشرق الأوسط ميزة جديدة لبرنامج ضمان المدد الحالي، حيث بات بإمكان عملاء أودي اعتباراً من يناير 2018 تمديد فترة ضمان المصنع البالغة مدته 3 سنوات إلى عامين آخرين أو 150 ألف كم (أيهما أقرب)، أثناء إجراءات شراء السيارة الجديدة. وتُقدم الآن أودي الشرق الأوسط خيار التمديد في أي وقت خلال 3 سنوات. ويمكن الحصول على هذا الضمان المدعوم من قبل الشركة المصنعّة على جميع السيارات أثناء فترة الضمان البالغة 36 شهراً.

وقال كارستن بيندر، المدير التنفيذي لأودي الشرق الأوسط: «لطالما قدمتْ أودي لعملائها التكنولوجيا المتقدمة والتصميم المتطور والخدمة المميزة. ويمكن اليوم تمديد الضمان الأساسي، الذي تمنحه الشركة المصنّعة لمدة 3 سنوات لسنتين إضافيتين بشكل نظامي».