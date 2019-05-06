«فولفو» تطلق عرض رمضان في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة «المشروعات التجارية ــ فولفو»، عرضها الترويجي «احصل على المزيد في شهر رمضان»، في كافة صالات العرض الخاصة بها في الإمارات.

وتقدم الحملة للعملاء، الفرصة المثالية لشراء سيارة فولفو خلال الشهر الكريم، حيث تتاح لهم إمكانية التقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات، بفائدة قدرها 0 %، بالإضافة إلى ضمانة لمسافة غير محدودة، وعقد الصيانة المجانية على عدد من الطرازات الجديدة المختارة. كما يمكن للعملاء استبدال سياراتهم القديمة من مختلف الطرازات والموديلات، بسيارة فولفو جديدة.

ويسري العرض على مجموعة سيارات فولفو XC، بما فيها طرازات XC90 وXC60 وXC40.