أرباح «فيات كرايسلر» الفصلية تهوي 47 %

المصدر: روما - د ب أ

أعلنت مجموعة «فيات كرايسلر أوتوموبيلز» الإيطالية الأمريكية لصناعة السيارات أمس، تراجع أرباحها خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من 2018 مع تراجع مبيعاتها على مستوى العالم.

بلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول 508 ملايين يورو (566.5 مليون دولار) بانخفاض 47% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغ صافي إيرادات «فيات كرايسلر» خلال الربع الأول 24.5 مليار يورو بانخفاض 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت المبيعات العالمية 14% إلى 1.04 مليون سيارة.

وتراجع هامش أرباح الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 4.4 % مقابل 5.8 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجعت أرباح الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد وبعد حساب المتغيرات الموسمية في الحساب 29% إلى 1.07 مليار يورو.