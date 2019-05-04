تراجع مبيعات «أودي» في الربع الأول

المصدر: أنغولشتات - د ب أ

تراجعت مبيعات شركة «أودي» الألمانية للسيارات خلال الربع الأول من العام الجاري، حسب بيانات أصدرتها الشركة من مقرها في مدينة أنغولشتات في ألمانيا أمس.

وقال ألكسندر زيتس المسؤول المالي بالشركة: «لقد أظهرت بداية العام أننا بعيدون عن أهدافنا، وأنه لابد أن نحرز تقدماً كبيراً في هياكل التكاليف».

وباعت «أودي» التابعة لمجموعة فولكسفاجن الألمانية 447 ألف سيارة في الربع الأول بتراجع نسبته 3.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وانخفض حجم المبيعات الكلية للشركة إلى 13.8 مليار يورو (15.4 مليار دولار) مقابل 15.3 مليار يورو العام الماضي، وبلغ حجم الأرباح قبل احتساب الضرائب 1.2 مليار يورو مقابل 1.4 مليار يورو العام الماضي.

وتأمل «أودي» في تحقيق التعافي خلال النصف الثاني من العام الجاري، وتتنبأ بارتفاع طفيف في مبيعات الوحدات وفي حجم المبيعات الكلية. وتستهدف أودي المتخصصة في السيارات الفارهة في تحقيق هامش أرباح تشغيل يمثل 7% على الأقل من المبيعات الكلية.