«جي.إم كوريا» تسجل زيادة بمبيعاتها 1.7% خلال أبريل الماضي

المصدر: سيئول - د ب أ

أعلنت شركة «جي.إم كوريا» الفرع الكوري الجنوبي لمجموعة «جنرال موتورز» الأمريكية لصناعة السيارات زيادة مبيعاتها خلال أبريل الماضي بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بفضل الطلب القوي على إنتاجها من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

وذكرت الشركة في بيان أن مبيعاتها خلال الشهر الماضي بلغت 39242 سيارة مقابل 38575 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي بفضل مبيعات السيارة المدمجة في فئة سيارات الطرق الوعرة الصغيرة (كروس أوفر) والسيارة «إيكوينوكس» من فئة «إس.يو.في» متوسطة الحجم.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى زيادة مبيعات «جي.إم كوريا» في السوق الكورية الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 20% إلى 6433 سيارة مقابل 5378 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 1.2% إلى 32809 سيارات مقابل 33197 سيارة خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه تعتزم الشركة تقديم 15 طرازاً جديداً للسوق المحلية خلال السنوات الخمس المقبلة لزيادة مبيعاتها. وكانت الشركة قد طرحت سيارتها «إكوينوكس إس.يو.في» المصنوعة في الولايات المتحدة والنسخة المعدلة من سيارتها الصغيرة «شيفروليه سبارك»في العام الماضي.