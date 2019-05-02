ربط «فيات كرايسلر» بحلول 2022

المصدر: ديترويت - رويترز

قالت شركة فيات كرايسلر إنها ستستخدم تكنولوجيا من غوغل التابعة لشركة ألفابت وسامسونغ للربط بين جميع المركبات التي ستنتجها بحلول 2022 لتزويدها بموسيقى وفيديو وتسهيل قدرات خدمة تشارك السيارات والقيادة الذاتية.

وقال متحدث باسم فيات كرايسلر أوتوموبيلز إن الشركة ستستخدم نظام تشغيل أندرويد الخاص بغوغل على المستوى العالمي بدلاً من مزيج من برامج الكمبيوتر التي تختلف من منطقة لأخرى وستستخدم الشركة المنتجة للسيارات كذلك منصة تخزين رقمية من وحدة هارمان التابعة لشركة سامسونغ إلكترونيكس.

وخلافاً لشركتي جنرال موتورز وفورد موتور المنافستين لم تنفق شركة فيات كرايسلر شيئاً على تطوير تقنية المركبة ذاتية القيادة ووفر ذلك للشركة مبالغ طائلة لكنه جعلها معتمدة على أطراف من الخارج لتوفير التكنولوجيا والأنظمة.