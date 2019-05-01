تصنيع «ديفندر» في سلوفاكيا

المصدر: لندن - الوكالات

تخطط صانعة السيارات البريطانية «جاكوار لاند روفر» لتصنيع الجيل المقبل من «لاند روفر ديفندر» في مصنعها بسلوفاكيا، في خطوة غير مرتبطة بالبريكست.

واتخذت الشركة تلك الخطوة لأن المركبة تتشارك في العناصر نفسها مع «لاند روفر ديسكفري» التي صنعت بالفعل في الموقع نفسه، والحاجة لملء مصنعها الجديد الذي افتتح العام الماضي بسعة 150 ألف مركبة على مشارف مدينة نيترا.

وانخفض إنتاج «جاكوار» من السيارات في المملكة المتحدة 15% إلى 449.30 ألف سيارة، مما يجعلها متقدمة بشكل طفيف على «نيسان» كأكبر شركة لصناعة السيارات في بريطانيا.