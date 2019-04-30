تقنية تتيح لعملاء «جاكوار لاند روڤر» كسب نقود رقمية

المصدر: دبي - البيان

تعمل «جاكوار لاند روڤر» على اختبار مجموعة من الخدمات المبتكرة التي تتيح للسائقين كسب النقود المشفرة واستخدامها لسداد قيمة بعض المستلزمات اليومية التي يحتاجون إليها أثناء التنقل.

وتتيح تقنية «المحفظة الذكية» لمالكي سيارات «جاكوار لاند روڤر» كسب النقود المشفرة عبر تمكين سياراتهم من الإبلاغ تلقائياً عن البيانات المفيدة المتعلقة بحالة الطريق، مثل الازدحامات المرورية وأماكن وجود الحفر، إلى مزودي خدمات الملاحة أو السلطات المحلية.

ويمكن للسائقين استبدال هذه النقود للحصول على القهوة أو استخدامها لسداد رسوم المرور ومواقف السيارات وشحن السيارات الكهربائية، وبذلك لا يحتاج السائقون إلى البحث دوماً عن نقود الفكّة أو تسجيل بيانات الدخول إلى عدة حسابات لتسديد تكاليف العديد من الخدمات اليومية.

وقال راسل فيكرز، مهندس برمجيات «جاكوار لاند روڤر»: «من شأن تقنيات الاتصال التي نطورها أن تحول سيارات جاكوار أو لاند روڤر إلى حيز ثالث في حياة مالكيها يضاف إلى المنزل ومكان العمل. وأعتقد أننا سنرى في المستقبل سيارة تقود نفسها بنفسها إلى محطة الشحن وتسدد الرسوم المترتبة عليها، ويمكن لمالكها أن يكون جزءاً من اقتصاد مشترك يربح فيه الجوائز».